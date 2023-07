“A Londra confidano”, ma chi è il re e chi la Reggina?

Manuele Ilari ha nome e cognome e volto ancora da memorizzare: non che ci sia motivo per prendere confidenza con le sue generalità e le sue fattezze, perché, roba di poco tempo e nessuno a Reggio Calabria ricorderà come si chiamasse quel signore balzato agli onori, invero disonoveroli, delle cronache, per essere stato non si sa bene cosa e perché, ma comunque accostato formalmente alla Reggina, addirittura con la qualifica di Amministratore Unico. Leggendo l’ennesimo frutto caduto dall’alberello, spoglio di notizie ma ricchissimo di veline, del Minculpop che ha trovato la propria sede naturale al Centro Sportivo Sant’Agata, la sensazione ricavata è una ed una sola: nessuno ci ha capito una mazza, a partire da Ilari stesso.

Con la differenza che questo tale è deliberatamente interessato a non far capire granché, il resto del mondo, al contrario, non ne ha gli elementi perché da un pezzo così è stato deciso: la Reggina deve rimanere avvolta in un pulviscolo nebuloso composto da ambiguità, reticenze, silenzi, opacità, ipocrisia, millanterie, fantasmi, retropensieri, accordi sottobanco, sospetti, complicità, passività, retorica, denari che vanno, denari che non vengono, signor nessuno che si travestono da chissà chi ma rimanendo signor nessuno. Questo passa il povero convento della città nel buio incrocio storico vissuto e con questo devono far pace i tifosi amaranto: ragionare da grandeur quando si hanno le pezze al culo non fa altro che aumentare a dismisura le frustrazioni ed immaginare spiriti maligni vagabondi sulle teste accaldate. I comunicati che non comunicano sono ormai diventati un marchio di fabbrica del periodo crepuscolare di un club che si sta reggendo su una sorta di autogestione diventata necessaria per condurre la barca fino al porto del 2 agosto, dove ad attendere il destino di 109 anni di storia ci sono i magistrati del TAR. Indipendenti senza contratto che si fanno una capatina tra una scrivania e l’altra senza avere idea di cosa fare, salvo poi autoincensarsi pubblicamente per il sacrificio di essersi immolati non è chiaro sull’altare di cosa o di chi se non di sé stessi e del loro disperato tentativo di aggrapparsi ad un fioco barlume di futuro professionale tutto da reinventare. Davvero qualcuno pensa di onorare la Storia in questo modo? Con un tran tran da dopolavoristi che provano a prepararsi al meglio alla sfida delle sfide tra scapoli e ammogliati pro tempore? Davvero qualcuno pensa che non sia la mortificazione di glorie antiche (mal)trattare il nobile incedere di un club se si varca quel cancello con l’approccio di chi gioca a prendersi il centro della scena per dire un domani assai vicino: io c’ero. E chissà che non sia proprio questo uno dei tanti mali della Reggina di questi anni: gente che, imperterrita a cambi (formali) di proprietà, è sempre lì ad occupare un ruolo purchessia, in prima fila anche quando non dovrebbe, anche quando non potrebbe, ma solo per assenza di alternative. Una maglia che è una magia a cui, prenditori senza scrupoli hanno sottratto i superpoteri spolpando ogni avanzo neanche fossero cani randagi affamati anche delle briciole dei più disgraziati. Parole della lingua italiana che affondano come lame taglienti nel burro di una passione mettendo nero su bianco, è storia dell’ultima nota buttata in pasto agli avventori, che sì, la Reggina è roba nostra (anche se questo “nostra” rimane avvolto nel buio fitto), ma a patto che da quegli incroci con la giustizia ordinaria la società amaranto riemerga in Serie B, altrimenti sono cazzi vostri. Dietro quel “nostra” si staglia l’ombra di un fondo inglese, che vuol dire tutto e vuol dire niente. Non un nome, a parte questo tizio da film da trame senza né capo né coda. Addirittura, santifica il documento ufficiale lanciato nel vasto cielo del Nulla, “la comunità reggina merita di più” hanno fatto sapere dal Regno Unito. E chi di grazia? Lo spettro della Regina Elisabetta, ansiosa che resti in vita almeno la sua quasi omonima, persino con una “g” in abbondanza? O forse è questa la voce che ha preso piede nei pub londinesi facendosi largo tra i boccali traboccanti birra? Ci dicono che i soci, dei quali chi se ne importa da quali pianeti provengano, come fosse un dettaglio irrilevante, hanno nominato un gestore di sale cinematografiche Amministratore Unico: non osiamo immaginare il profilo degli amministrati. “Ci troviamo in una situazione surreale- parola dell’Ilari- in quanto non sapendo in quale campionato giocheremo e quindi chi sarà il proprietario della società tra un mese, non possiamo fare una campagna acquisti e nessuna attività di seria programmazione”. E, dunque, sempre per amore della cortesia, perché mai, in una situazione affondata nell’incertezza, questo fondo (ignoto) rappresentato dal cacciatore di club in agonia, si è aggiudicato alla lotteria la Reggina 1914? E’ questo, insieme a tutto ciò che è accaduto da gennaio in avanti ad essere surreale nel deserto del Saladiniland. “Da Londra – è rivelato dal documento del Minculpop in divisa amaranto – confidano in un’evoluzione positiva della vicenda”, lasciando inevasa la consueta domanda: “Confidano chi?” Qual è il soggetto collettivo della frase? Auspicando, peraltro che quel “dialogo” e quel “confronto costruttivo con le Istituzioni e la Federazione” cui si fa riferimento non abbiano le stesse forme assunte durante la gestione, sprezzante delle regole, ma ligio, mantra di Prefetto, a trasparenza e legalità. Nell’attesa degli eventi in continua involuzione, anche la temperatura del pessimismo, indifferente al nonsense di una situazione perfettamente in linea con i comunicati sfornati, aumenta fino a toccare punte intollerabili.