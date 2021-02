A giorni il via ai lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione delle gallerie della 106 ‘Jonica’ e della 107 ‘Silana Crotonese’

Anas ha consegnato all’impresa appaltatrice A.T.I. Pagano &Ascolillo Spa – Visco Daniele e Raffaele snc – Eurowork srl, con sede in Roma, i lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione delle gallerie presenti lungo la strada statale 106 ‘Jonica’, in provincia di Reggio Calabria.

Nel dettaglio gli interventi – per un investimento complessivo di 1 milione di euro – riguarderanno, principalmente, la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione – con tecnologia a led per un maggior confort visivo e risparmio energetico – delle gallerie San Gregorio, Valanidi II, Mesofugna, Bovalino e degli svincoli di San Gregorio, Roghudi e San Pasquale. Il concreto avvio delle attività è fissato entro la seconda metà di febbraio; l’ultimazione degli interventi è prevista nel mese di giugno. Anas, inoltre, ha consegnato all’impresa appaltatrice A.T.I. Pagano &Ascolillo Spa – Visco Daniele e Raffaele snc – Eurowork srl, con sede in Roma, i lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione delle gallerie presenti lungo la strada statale 107 ‘Silana Crotonese’, in provincia di Cosenza. Gli interventi – per un investimento complessivo di 3 milioni e 500 mila euro – riguarderanno, principalmente, la riqualificazione degli impianti di illuminazione con tecnologia a led per un maggior confort visivo e risparmio energetico. Le attività interesseranno le gallerie: Fago del Soldato (km 59,016), Cavaliere (km 60,298), Tasso (km 62,006), Manca di Zolfo (km 60,936), Ventulilla (km 53,527), Cone D’Area (km 48,268) e Guardiola (km 3,896). In questo caso i lavori avranno inizio entro il mese di marzo e saranno ultimati a settembre.