A Gerocarne il primo evento a marchio Epli Calabria

Si è concluso da poco il primo evento targato Epli Calabria dedicato interamente alla enogastronomia d’eccellenza e all’artigianato di qualità.

A Gerocarne, borgo dei vasai, le Pro Loco Epli hanno avuto occasione di confrontarsi, conoscersi e scambiarsi esperienze e progetti in una giornata all’insegna della cultura. Ad aprire ufficialmente l’evento, il convegno di presentazione, che ha visto la presenza delle istituzioni locali civili e religiose e degli addetti ai lavori.

Nel corso degli interventi, è emersa la necessità comune di rilanciare e confermare il ruolo che le Pro Loco svolgono nei propri territori e di conseguenza l’attrattività degli stessi in chiave turistica.

“Il primo passo per promuovere i nostri territori, è quello di conoscerli – ha commentato la presidente di Epli Calabria Giuseppina Ierace –. Giornate come questa, che prima di tutto favoriscono lo scambio e il confronto tra esperienze e realtà associative diverse, vanno proprio in questa direzione. Siamo convinti – ha proseguito la presidente Ierace – che l’enogastronomia e l’artigianato d’eccellenza, rappresentino alcuni dei marcatori identitari su quali scommettere per rilanciare il marchio Calabria. Da parte nostra – ha concluso – rinnoviamo il nostro impegno nella realizzazione di eventi come quello di oggi, a completo sostegno delle Pro Loco calabresi”.