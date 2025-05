A Gaza c’è un genocidio in mondovisione: fermiamo la volontà pianificata di estirpare un popolo

di Sarah Yacoubi* – Quello che succede a Gaza è uno sterminio, un massacro, ma anche un genocidio. Da Israele c’è la volontà pianificata di estirpare un popolo dalla faccia della terra, di distruggerlo. Questa cosa va detta perché se non si dice non si capisce. Siccome in Italia c’è una pesante cappa di censura e quando si pronuncia questa parola si ha paura, io dico che si deve avere paura, ma della cosa, non della parola.

È troppo tardi, si doveva farlo prima, ma adesso è il momento di intervenire con strumenti politici forti. Occorre sanzionare Israele, occorre fermarlo. Non si può più stare a guardare. Ci sono anche le responsabilità dell’Europa e del Governo italiano, non solo quelle israeliane, continuando così ci macchiamo di complicità con questo crimine terribile, lanciamo un appello a tutte le Istituzioni nazionali, per interrompere gli accordi con Israele, per dare un segnale forte contro quello che sta succedendo.

Facciamo questo appello per i 20mila bambini uccisi e per quelli che ancora moriranno di fame e di malattie.

E agghiacciante e vergognoso raccontarlo, purtroppo lo conferma anche chi è più informato sulla situazione in Palestina. Purtroppo le donne palestinesi si fanno asportare l’utero, senza anestesia, perché Israele non fa entrare aiuti umanitari, non fa entrare cibo ma nemmeno assorbenti e prodotti per l’igiene femminile. Così donne e ragazze devono usare pezzi di tenda, con vestiti sempre sporchi di sangue, senza potersi lavare per settimane. Hanno preferito farsi asportare l’utero, farsi sterilizzare, piuttosto che proseguire così. La fame è solo un aspetto, perché le prove del tentativo di eliminare la popolazione palestinese ci sono e la comunità internazionale deve trovare il coraggio di infrangere il silenzio e battere l’impunità. Basta silenzio!

Adesso è il momento di intervenire con strumenti politici forti.

*Referente regionale

Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy Aps