I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti intervenuti intorno alle 4:20 della notte scorsa a Mileto per l’incendio di un autofurgone.

Per cause in corso di accertamento un furgone Iveco Daily di proprietà di un pensionato del luogo, parcheggiato in via Aldo Moro, è stato coinvolto da un incendio. I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, hanno estinto l’incendio impedendo che lo stesso si propagasse ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze.