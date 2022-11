A Fabrizia la prima stazione per la ricarica elettrica dei veicoli delle Serre

Anche Fabrizia da stamattina ha una stazione per la ricarica elettrica dei veicoli.

L’Amministrazione comunale è “orgogliosa di avere la prima colonnina pubblica per ricaricare delle auto elettriche installata sul proprio territorio comunale soprattutto perché è il primo paese nelle Serre calabre ad essere dotato di questa stazione”.

L’idea, elaborata nel 2020 ma bloccata a causa della pandemia, è stata resa possibile grazie alla collaborazione di Plenitude + Becharge.

A conclusione dei lavori l’Amministrazione, guidata dal sindaco Francesco Fazio, organizzerà un’inaugurazione.

“Un particolare ringraziamento – ha commentato Fazio – va anche all’assessore Enzo Iacopetta per aver creduto fortemente nella realizzazione di questa opera”.