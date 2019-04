A Domenico Pujia il Premio letterario internazionale “Holmes Awards Premium”

Domenico Pujia ha ricevuto l’ennesimo riconoscimento letterario. Lo scrittore originario di Monterosso Calabro ha conquistato infatti il Premio letterario internazionale “Holmes Awards Premium” per alti meriti culturali. Una sorta di Premio Oscar per gialli editi a livello internazionale con il suo recente romanzo “I giorni dell’odio” già presentato a Roma (con il patrocinio del Comune di Roma e delle biblioteche di Roma) ed in Calabria.

Il giallo, che ha già ottenuto il terzo posto nel Premio letterario “Loving Italian Book Torino” nel 2017 ed il Premio letterario “Amarganta” nella sezione “Tra fiction e realtà” nel 2018, si è distinto per un ritmo incalzante e per una storia che fa da specchio alla realtà quotidiana. L’autore riesce ad intrecciare una trama di tutto rispetto ricordandoci che dietro ai grandi fatti storici ci sono le persone. L’ organizzazione è stata diretta dall’Accademia degli Artisti di Napoli con la preziosa presenza ed il costante impegno della presidente Carmela Russo.