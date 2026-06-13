A Dinami una giornata dedicata al territorio ed alle tradizioni

“Il prossimo 20 giugno il nostro paese vivrà una giornata speciale, interamente dedicata a ciò che più ci rappresenta: il nostro territorio e le nostre tradizioni”. Il sindaco Nino Di Bella annuncia un’iniziativa dal profondo sapore sociale spiegando che si tratterà di “un’occasione per riscoprire insieme il valore delle nostre radici, attraverso le esposizioni degli artigiani locali, che con passione e maestria mantengono vive competenze tramandate da generazioni”. In particolare, il primo cittadino precisa che “potremo ammirare da vicino il lavoro della falegnameria, conoscere i segreti della produzione del vino, assaporare i nostri dolci tipici e tanti altri prodotti che raccontano la storia e l’identità della nostra comunità”.

“Non sarà – aggiunge – solo di un evento, ma di un momento di incontro, condivisione e orgoglio collettivo. È un’opportunità per sostenere le realtà locali, valorizzare il lavoro dei nostri concittadini e mostrare, anche a chi viene da fuori, la ricchezza del nostro patrimonio culturale ed enogastronomico”. L’iniziativa avrà luogo davanti al Comune, “in una location che sarà all’altezza della bellezza e dell’importanza dell’evento”.