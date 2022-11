A ciascuno il suo: agli altri il sottosegretariato, a Cannizzaro il Premio “Castagna d’oro”

A ciascuno il suo: a chi stamattina ha giurato da sottosegretario del Governo guidato da Giorgia Meloni; a chi, con enfasi degna di miglior sorte il Premio “CASTAGNA D’ORO” (rigoroso l’utilizzo delle lettere maiuscole in maniera da non ingenerare equivoci di sorta e permettere a tutti la comprensione del prestigio dell’onorificenza assegnata). Cosa potrebbe mai importare a Francesco Cannizzaro, Deputato della Repubblica italiana, se i rappresentanti calabresi di Forza Italia sono stati lasciati fuori dal presidente del Consiglio che ha sbarrato loro le porte d’accesso all’Esecutivo? Lui, felice come un bambino, raccoglie a piene mani nel bosco di emozioni suscitate dalla “Sagra della Castagna” suggellata dall’inaspettata consacrazione arrivata con il conferimento dell’ambito riconoscimento, ovviamente del tutto inatteso dal parlamentare di Mannoli, frazione di Santo Stefano in Aspromonte.

Per distrarsi dall’irresistibile barzelletta che racconta della “calabresità” della misteriosa Maria Tripodi, designata sottosegretaria al Ministero degli Ester, sebbene mai vista e mai sentita a queste latitudini, l’onorevole ha fermato per un attimo il suo sfrenato attivismo per salvare Reggio Calabria, la sua provincia, la regione, il Sud e l’Italia tutta, concedendosi alla sua gente, al suo popolo festante. Via, di corsa, dal caos della politica romana per raggiungere il cuore dell’Aspromonte dove ad attenderlo domenica sera c’era questo dono imprevisto, ma che attesta, parola dello stesso Deputato della Repubblica italiana “il riconoscimento all’attenzione dimostrata per il territorio ed ai valori espressi in questi anni”. Non vuole e non può nascondere la sua soddisfazione che, trasparente, sgorga dalla sua pagina Facebook. Anche se suggestionati dal fascino irresistibile dell’evento, però, non lasciatevi incantare dalla magia dell’atmosfera agreste perché l’onorevole Cannizzaro, con il tono solenne degno della sua sublime visione della politica, chiarisce agli sciocchi buoni solo ad ironizzare che: “Solo attraverso attività simili si contribuisce a mantenere vivi gli splendidi borghi della nostra provincia”. E’ questa la strategia che persegue, sono questi i passi da muovere per proseguire in direzione del traguardo auspicato: “Reggio e Aspromonte devono diventare un tutt’uno”. Ad essere onesti non si capisce se queste parole meritano di essere interpretate come una promessa o una minaccia, anche se, riflettendo sui vantaggi (in)tangibili derivanti dalla sua permanenza alla Camera in questi anni l’idea di “avvicinare sempre più città e montagna” appare un monito sinistro e da scongiurare con determinazione.