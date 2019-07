A Capistrano arrivano 122mila euro: previsto un sistema di videosorveglianza con 44 telecamere

Arrivano nuovi finanziamenti per Capistrano. “Per ultimo – sostiene il sindaco Marco Martino – quello relativo alla videosorveglianza che riconosce al nostro paese con decreto definitivo oltre 122mila euro e ben 44 telecamere. Un progetto piaciuto che ha saputo balzare nelle posizioni ultimi delle graduatorie emanate da ministero”.

“Per Capistrano – aggiunge il primo cittadino – tutto ciò rappresenta un momento di grande importanza per via della costruzione di un sistema sofisticato che permetterà ai cittadini di vivere sonni tranquilli, un sistema che coprirà oltre ai punti cardini di accesso, l’intero territorio comunale garantendo maggiore legalità e sicurezza pubblica”. Martino ha ringraziato il Ministero e la Prefettura di Vibo Valentia. “Questo progetto – ha rilevato – rappresenta uno di quei volani essenziali per una comunità che vuole vivere di tranquillità. È un finanziamento ben accetto che sapremo progettare e programmare insieme alle forze dell’ordine per ottenere risultati di controllo maggiori e sempre più mirati ad assicurare che Capistrano sia un paese sempre più legale”.