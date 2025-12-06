A Bruxelles il Natale calabrese con l’evento “Christojenna”, Princi “Sud e Calabria saranno i veri protagonisti al Parlamento europeo”

Una platea numerosa e grande entusiasmo hanno accompagnato la presentazione dell’evento “Christojenna: l’anima del Natale calabrese”, che si terrà giovedì 11 dicembre alle 18.30 presso la Sala Yehudi Menuhin della sede del Parlamento Europeo di Bruxelles.

L’evento, fortemente voluto dall’europarlamentare Giusi Princi e presentato oggi nella sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria, vedrà la Calabria protagonista in Parlamento con la sua storia musicale, enogastronomica e dolciaria ma soprattutto con la sua cultura.

“Per la prima volta il Sud e la Calabria – afferma Giusi Princi – diventano protagonisti in Parlamento con una narrazione nuova, autentica e orgogliosa delle proprie tradizioni. Finalmente la nostra regione si riappropria di una storia che per troppo e per lungo tempo è stata messa in ombra da pregiudizi e semplificazioni. Oggi, invece, la Calabria si presenta come una terra che crea, che innova, che custodisce tradizioni millenarie ed è capace di trasformarle in opportunità concrete per il presente e per il futuro”.

Il concerto “Christojenna: l’anima del Natale calabrese” vedrà esibirsi il gruppo musicale calabrese “Corde Libere”, guidato dal Maestro Alessandro Calcaramo. Grazie al supporto di ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria) e CONPAIT (Confederazione Pasticceri Italiani), inoltre, a conclusione dell’evento sarà allestita in Parlamento un’area che permetterà di degustare le eccellenze enogastronomiche e dolciarie calabresi. La degustazione prenderà vita tra aromi e sapori autentici, con la preparazione sul posto di specialità tipiche. L’ARSAC proporrà una selezione di vini e salumi accuratamente scelti, mentre le tradizionali crespelle calabresi regaleranno un’immersione nei profumi della tradizione. CONPAIT allieterà il gusto in un percorso sensoriale alla scoperta delle eccellenze della pasticceria italiana e calabrese: dal gelato al bergamotto al panettone e al torrone.

L’evento è stato presentato nella sede del Consiglio regionale in una sala gremita, con una suggestiva atmosfera pre-natalizia, arricchita dall’entusiasmo degli studenti del Liceo Tommaso Gulli di Reggio Calabria, accompagnati oltre che dai docenti anche dal Dirigente scolastico Francesco Praticò, e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Nostro – Repaci” di Villa San Giovanni. A fare da cornice un’anteprima della performance del gruppo “Corde Libere” e il video realizzato da Ylenia Musolino.

Al termine dell’incontro, è stata proposta una degustazione di dolci e gelato artigianale a cura di Conpait.