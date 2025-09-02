A bordo di un’auto con una pistola clandestina pronta a sparare

Un’arma clandestina pronta a sparare viaggiava nascosta a bordo di un’autovettura. A scoprirla sono stati i Carabinieri della Stazione di Rosario Valanidi che, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale in contrada San Nicola, hanno fermato un uomo e sottoposto il veicolo a una minuziosa perquisizione.



All’interno dell’auto i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 38 special, marca Colt, con matricola abrasa, completa di dieci cartucce dello stesso calibro. Arma e munizionamento sono stati immediatamente sequestrati, assunti in carico e debitamente custoditi.

L’uomo, terminati gli accertamenti, è stato condotto presso la Casa Circondariale “G. Panzera” – plesso di Arghillà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La persona arrestata è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva, in virtù del principio di non colpevolezza.