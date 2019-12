A bordo di una Fiat 600 con più di 5 chili di cocaina: arrestati

Li hanno trovati con oltre 5 chili di cocaina, e per questo, ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni hanno arrestato, F.C., 36enne, già noto alle forze dell’ordine, e C.S., 40enne, incensurato, entrambi di Acireale.



Gli uomini dell’Arma, durante un servizio di controllo del territorio presso gli imbarcaderi dei traghetti per la Sicilia, hanno deciso di controllare i due che viaggiavano a bordo di una Fiat 600.

Intimato l’alt e insospettiti dal comportamento dei due, i Carabinieri hanno deciso di perquisirli, e grazie anche all’intervento di una Unità Cinofila antidroga, li hanno sorpresi con cinque involucri in plastica con all’interno più di 5 chilogrammi di cocaina che avevano nascosto all’interno del pannello dello sportello anteriore sinistro dell’autovettura.

Dichiarati in stato d’arresto, ultimate le formalità di rito, i due sono stati associati presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria – Arghilllà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria reggina, in attesa della celebrazione della prevista udienza di convalida.