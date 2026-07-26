A Badolato marina la presentazione dell’ultimo romanzo di Daniela Rabia

Tanta partecipazione a Badolato marina alla presentazione dell’ultimo romanzo di Daniela Rabia “Tracce di futuro. Storia di una disabilità apparente”. L’incontro, organizzato dall’associazione culturale “ODV professor Antonio Gesualdo Storico” in piazza Tropeano, ha riscosso un buon successo garantendo profondità e divertimento al contempo.



La presidente dell’associazione Anna Maria Laganà, impegnata sul territorio nella divulgazione della cultura, ha conversato con l’autrice toccando, tra l’altro, i temi della disabilità e della lotta al pregiudizio. Molti gli interventi del pubblico che ha interagito con la scrittrice ponendo domande a tema. Al centro della serata, protagonista assoluta è stata la scrittura intesa come terapia e farmaco dell’anima in un tempo veloce che forse ha necessità di rallentare per fermare gli attimi di vita. “La lettura è una compagnia – ha dichiarato l’autrice – che fa dei libri dei veri compagni di viaggio capaci di farle visitare borghi incantevoli”. Sono toccati anche gli argomenti dello spopolamento dei paesi delle aree interne, del cambiamento, della capacità di adattamento, della non omologazione, della perdita di persone e pezzi di vita nell’incedere del percorso. Rabia ha poi letto ai presenti il capitolo “Una foglia”, scritto nel territorio del Parco delle Serre, raccontando come è nato e che valenza simbolica abbia. A seguire si sono esibiti in concerto i “Gioia Popolare” in una serata ricca di emozioni che sembrava non voler lasciare il posto all’alba del giorno successivo.