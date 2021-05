I reggini ripuliscono la coscienza sporca dell’Amministrazione

Ormai non passa settimana senza che gruppi autogestiti di cittadini si privino del tempo libero a disposizione per donarlo alla collettività di Reggio Calabria, sotto forma di molteplici iniziative, la maggior parte delle quali riguarda la pulizia di zone del territorio, centrali e periferiche, squassate dalla mala amministrazione di un nugolo amorfo di sagome insulse.

Azioni sociali che non solo meritano tutta l’attenzione entusiasta da parte dagli organi di stampa, ma anche l’incoraggiamento costante affinché non costituiscano estemporanei gesti esemplari, ma una nuova normalità tratteggiata da una diversa condizione, partecipativa, operosa ed efficace, derivante dalla percezione di essere parte di un tutto. L’ardore che si sono trasmessi contagiosamente i volontari protagonisti del recupero esaltante della scalinata di via Giudecca; la passione piena di trasporto che ha sollecitato la valorizzazione delle aiuole nell’area limitrofa allo Stadio; l’incontenibile slancio che ha supportato i partecipanti, mobilitati con costante perseveranza dal gruppo ReggioCalabriAttiva, nel riprendere pieno possesso della spiaggia di Catona liberandola dall’invasione di rifiuti e testimonianze di inciviltà, sono modelli sublimi per chiunque abbia a cuore le sorti di “casa propria”. Una realtà che, al di là delle generose intenzioni di promotori ed organizzatori, quanto più è pregevole, tanto più getta un fascio di luce sinistra sul disonore dell’ente comunale e dei suoi occupanti. Nei luoghi amministrati da persone dotate di coscienza civile, competenze gestionali e attenzione disinteressata alle sorti comunitarie, l’intervento dei privati dovrebbe fungere da supporto sussidiario alla colossale opera di manutenzione attuata dalle istituzioni preposte. Quando ciò non accade, gli amministrati dimostrano vividamente la latitanza del senso del dovere nell’anima degli amministratori; rivelano quanta insensibilità, nei confronti dei cittadini del presente e del futuro, alberghi nelle cavità emotive di sindaco, assessori e consiglieri comunali. Lezioni di civiltà che dal basso salgono verso l’alto, profumate con gli odori dell’auspicio che queste manifestazioni di condivisione accrescano il desiderio di rimuovere quella passività apatica colpevole della deresponsabilizzazione generale all’origine degli spazi immeritatamente concessi ad improduttivi buoni a nulla. Esemplari inidonei a proporre, a gestire, ad immaginare, a pianificare: cattivi maestri che hanno un unico dovere da espletare: sedersi ciascuno al proprio banco per imparare dall’eleganza civica di una parte dei reggini l’arte del vivere lontani dalla rozzezza brutale.