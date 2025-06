Domotek Volley Reggio Calabria: Martino presenta le novità per la nuova stagione

“La società non si è mai fermata”. Con questa frase l’Avvocato Marco Tullio Martino, direttore generale della Domotek Volley Reggio Calabria, ha introdotto la conferenza stampa che ha svelato i progetti per la prossima stagione. Un evento ricco di annunci, dall’introduzione della nuova mascotte “Libbly”- una libellula simbolo di agilità e determinazione – al lancio della campagna abbonamenti (aprirà venerdì 20 giugno alle 12), fino ai nuovi sviluppi del settore giovanile e femminile.

Martino ha raccontato con passione la ripresa delle attività societarie dopo la sconfitta in semifinale contro Acquiterme: “Ci siamo rimboccati le maniche immediatamente. Quella delusione l’abbiamo vissuta intensamente, ma l’abbiamo trasformata in energia per ripartire. Siamo un gruppo unito, con uno staff affiatato che lavora senza sosta”. Il direttore ha voluto ringraziare in particolare i suoi compagni di viaggio, il direttore sportivo Cesare Pellegrino ed il team manager Mirko Crucitti, evidenziando come ogni decisione sia frutto di un lavoro di squadra.

Tra le novità più attese spicca l’arrivo di “Libbly”, la mascotte che diventerà punto di riferimento per i giovani tifosi: “Vogliamo creare uno spazio dedicato ai bambini – ha spiegato Martino – dove possano divertirsi mentre i genitori seguono la partita con tranquillità”. Venerdì prenderà il via anche la campagna abbonamenti, preparata con grande attenzione e con un video mozzafiato già divulgato a mezzo social: “Questo momento rappresenta il culmine di anni di lavoro e impegno verso i nostri sostenitori”.

Martino ha mantenuto un velo di mistero sulle novità sportive: “La tentazione di rivelare tutto subito è forte, ma ogni cosa ha il suo tempo. Quello che posso garantire è che la società sta compiendo progressi importanti giorno dopo giorno”. Un messaggio chiaro rivolto alla città: “Abbiamo la responsabilità e l’entusiasmo per regalare emozioni sempre più intense. Da settembre lo spettacolo sarà ancora più coinvolgente”.

La Domotek Volley si prepara così a una stagione all’insegna dell’innovazione, con l’obiettivo di rafforzare il legame con il territorio e tornare a competere ai massimi livelli.