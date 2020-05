5Stelle dalla parte degli idonei della sanità calabrese: “Parte del personale per contrastare Covid-19 può già essere assunto”

«Sono dalla parte degli idonei della sanità calabrese che chiedono lo scorrimento delle graduatorie per la loro assunzione a tempo indeterminato».

Lo afferma in una nota il deputato Francesco Sapia del Movimento 5 Stelle, il quale precisa: «Questa è una battaglia che porto avanti ormai da due anni. È necessario colmare il divario fra il fabbisogno delle nostre strutture sanitarie e il personale in servizio». «Parte del personale utile a contrastare il Covid-19 – aggiunge il deputato – può essere assunto sin d’ora a stralcio del fabbisogno». «Successivamente – conclude Sapia – per colmare i vuoti in organico e far scorrere le graduatorie sarà necessario abolire questo vessatorio Piano di rientro, come ho già proposto con uno specifico articolato di legge».