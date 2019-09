58enne cade in fondo ad un pozzo artesiano: difficile recupero dei Vigili del Fuoco (FOTO)

Oggi, intorno a mezzogiorno, una chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Crotone ha segnalato la caduta di una persona all’interno di un pozzo artesiano, in via Cronin a Cirò Marina.



Immediatamente è partita la squadra del distaccamento di Cirò Marina, che arrivata sul posto, ha constatato che si trattava di un uomo di 58 anni. Mentre effettuava alcuni lavori nel recinto della propria abitazione era scivolato all’interno del pozzo della profondità di circa 12 metri con la presenza d’acqua. Una prima unità si è calata per i primi soccorsi, mentre il capo reparto ha allertato la Sala operativa richiedendo sul posto anche due unità SAF Speleo Alpino Fluviali, specialisti in questo tipo d’interventi, ed un’autoscala.

Non poche sono state le difficoltà dell’intervento dovute anche alla troppa vicinanze alla zona dell’operazione di cavi elettrici che hanno reso difficile le manovre dell’autoscala, usata per il recupero del ferito.

Effettuata l’operazione, il 58enne è stato consegnato alle cure dei sanitari del 118. Presenti sul posto durante tutta l’operazione sul posto, per i rilievi del caso, i Carabinieri e personale dell’Ispettorato del lavoro.