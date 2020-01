52enne minaccia con un coltello i poliziotti e li aggredisce

Nella giornata di lunedì gli uomini della Polizia di Stato hanno denunciato F.M., 52 anni, per Resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, il personale della Squadra Volante è stato inviato in zona Tufolo, a Crotone, per una lite in famiglia. Giunte sul posto, le Volanti si sono accorte di un uomo che, affacciato al balcone della sua abitazione, urlava frasi sconnesse. Saliti al piano, gli agenti hanno preso contatti con i familiari, i quali hanno riferito che F.M. prima del loro arrivo era particolarmente aggressivo, tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Convinto ad aprire la porta, questi ha accolto i poliziotti brandendo un coltello e scagliandosi contro gli stessi. Tuttavia, grazie ai riflessi del personale della Polizia di Stato, è stato disarmato. Portato alla calma, F.M. è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per Resistenza a Pubblico Ufficiale.