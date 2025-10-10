50enne arrestato per ripetute violenze fisiche e psicologiche in famiglia

La Polizia ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un 50enne di nazionalità marocchina, accusato di reiterati maltrattamenti nei confronti dei propri familiari.



L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Locri e svolta dai poliziotti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di P.S. di Bovalino, ha consentito di ricostruire un quadro di violenze fisiche e psicologiche protrattesi nel tempo, con gravi ripercussioni sui familiari coinvolti.

L’arrestato, regolare sul territorio nazionale, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Locri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Polizia di Stato ribadisce il proprio impegno costante nella prevenzione e nel contrasto alla violenza domestica, e rinnova l’invito a tutte le persone che si trovano in situazioni di pericolo a non esitare nel chiedere aiuto. È possibile contattare il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, attivo 24 ore su 24, oppure rivolgersi ai centri antiviolenza presenti sul territorio, dove personale qualificato offre supporto psicologico, legale e assistenza immediata. La tutela delle vittime è una priorità assoluta: ogni segnalazione può fare la differenza.