“Il riconoscimento ottenuto da ben 48 località calabresi nella guida Il mare più bello di Legambiente e Touring Club, che passa in rassegna oltre 300 Comuni costieri italiani, rappresenta un segnale concreto del lavoro che la Regione Calabria, in sinergia con i Comuni e gli operatori del settore, sta portando avanti per valorizzare il nostro patrimonio ambientale e turistico.

Tra le province Reggio Calabria ha ottenuto 16 riconoscimenti, seguono Cosenza e Catanzaro con 11 a testa, poi Vibo Valentia e Crotone con 5. Reggio è la provincia con più comuni menzionati, Cosenza è quella con più città a 4 Vele

Nessuna ottiene il punteggio pieno di cinque Vele e questo, ci deve incoraggiare e spingerci a fare di più. Infatti, la mancanza di località premiate con le 5 Vele non deve essere vista come un limite, bensì come un obiettivo chiaro e ambizioso della nostra strategia turistica. Vogliamo una Calabria che primeggi non solo per la bellezza naturale, ma anche per la qualità dei servizi, la sostenibilità e l’innovazione.

Inoltre, nel report particolare attenzione è rivolta alla tutela della biodiversità marina; sono, infatti, segnalati inoltre ben 103 comuni amici delle tartarughe marine impegnati a portare avanti azioni concrete per il monitoraggio e la protezione dei nidi.

E la Calabria è una delle regioni italiane con il più alto numero di nidi di Caretta Caretta. Un percorso che prosegue anche con il rafforzando i progetti di monitoraggio e protezione delle spiagge di nidificazione, in collaborazione con associazioni ambientaliste e centri di ricerca, perché la presenza della tartaruga marina è un indicatore di salute degli ecosistemi costieri e un elemento distintivo della nostra identità territoriale

L’obiettivo della nostra amministrazione regionale è chiaro: trasformare la Calabria in un modello di turismo sostenibile e competitivo. Il percorso per raggiungere le 5 Vele passa da qui, dalla capacità di costruire un sistema turistico integrato, accessibile e di qualità, capace di attrarre visitatori consapevoli e rispettosi del nostro straordinario patrimonio naturale e culturale, trasformando la qualità ambientale in un vero motore di sviluppo economico e occupazionale”.

Così Giovanni calabrese, assessore all’Ambiente, al Turismo e Lavoro della Regione Calabria.