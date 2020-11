45enne in sella alla bicicletta muore investito da un’auto nel Cosentino

Un uomo di 45 anni, G.I., ha perso la vita in seguito alle ferite riportate venendo investito da un’automobile.

La vittima, di origini rumene, stava procedendo domenica sera lungo la Strada Statale 18. Lo schianto fatale è avvenuto vicino ad una diramazione che porta in località Pantano, a Scalea, in provincia di Cosenza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Scalea che si sono occupati di eseguire gli accertamenti del caso. Nei confronti della persona al volante del veicolo, fermatasi per soccorrere il 45enne, è scattata la denuncia per il reato di omicidio stradale. Il personale sanitario del 118 si è limitato a constatare che l’uomo è deceduto sul colpo.