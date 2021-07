45,8 milioni di euro in arrivo nelle casse comunali, il Gruppo FI zittisce l’Amministrazione Falcomatà: “Si gonfia d’aria rubando onori”

“Grazie a continue conferme, ultima quella di ieri, abbiamo capito che a questa Amministrazione comunale – considerano i consiglieri di Forza Italia, Federico Milia, Antonino Caridi ed Antonino Maiolino – risulta troppo difficile riconoscere i meriti delle altre forze politiche. Soprattutto davanti a risultati notevoli, come l’aver incassato dallo Stato ben 45,8 milioni di euro per dare respiro al Bilancio comunale.

Un aiuto corposo, ottenuto non certo grazie al contributo dell’assessore comunale responsabile di Finanze e Tributi, che sarebbe meglio pensasse a trovare il modo di abbassare le tasse in una città senza alcun servizio minimo per il cittadino, o all’interessamento del sindaco, nemmeno presente alla Conferenza unificata per la ripartizione dei fondi. Eppure entrambi sono stati puntualissimi nell’uscita pubblica di autocelebrazione. Tutto fumo e niente arrosto.

Forza Italia, in questo caso la sua Deputazione in particolar modo, è da sempre molto attenta alle difficoltà degli enti locali”. “E l’ulteriore grande riprova -messa nero su bianco dai rappresentanti del Partito nel Consiglio comunale di Reggio Calabria – è questo emendamento al Decreto Sostegni-bis, fatto emergere in mezzo agli oltre 5mila dal capogruppo della Commissione Bilancio, Roberto Pella, supportato dai parlamentari calabresi del nostro partito, Cannizzaro e Occhiuto.

Mentre altri si gonfiano d’aria, rubando onori e mai ammettendo responsabilità, c’è chi bada al sodo e sgomita per la propria terra. I campioni dello scarica barile da anni tentano invano di auto incensarsi, senza riuscire nel becero intento.

Le bugie hanno le gambe corte, come dimostrano le carte dell’emendamento di Forza Italia a favore dei Comuni in difficoltà. Le chiacchiere – è l’ovvia conclusione – stanno a zero”.