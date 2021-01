30enne di Soriano danneggia una farmacia e aggredisce il titolare

Ieri, personale della Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia ha deferito all’Autorità Giudiziaria un trentenne di Soriano Calabro, con precedenti di Polizia, per danneggiamento, lesioni e minacce.

Nella serata di domenica l’uomo si sarebbe recato presso una farmacia del capoluogo pretendendo la consegna di un farmaco ansiolitico pur in assenza di prescrizione medica; al rifiuto del titolare, il soggetto avrebbe dato in escandescenze, minacciandolo e aggredendolo, provocandogli lesioni guaribili in 7 giorni, e lasciandosi poi andare ad atti di vandalismo nei confronti degli arredi dell’esercizio, prima di fuggire a piedi. La visione delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza e la testimonianza dei presenti ha consentito agli operatori della Squadra Mobile di risalire al presunto autore del reato.