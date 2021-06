30enne arrestato: ha tentato di corrompere quattro poliziotti durante un controllo

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla Polizia a Crotone: è accusato di istigazione alla corruzione. Gli agenti sono intervenuti dopo aver prestato attenzione all’andatura irregolare di un veicolo lungo la strada e ad alcune manovre repentine nel traffico cittadino. Ciò ha indotto subito le Volanti a raggiungere il conducente dell’auto intimandogli l’alt.



Gli operatori, a quel punto, sono stati avvicinati dal guidatore che avrebbe istigato alla corruzione i Pubblici Ufficiali offrendo loro denaro in cambio di una via di fuga.

Così è scattato l’arresto in flagranza del soggetto.

I successivi accertamenti hanno poi permesso di appurare che, nascosta negli indumenti indossati, il trentenne deteneva una dose di cocaina.

Accompagnato, poi, presso la Questura per gli adempimenti di rito, è stato segnalato all’Autorità Prefettizia quale assuntore di sostanze stupefacenti e il veicolo sottoposto a sequestro penale.