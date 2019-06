Un anno fa l’alluvione che sconvolse Nicotera e Joppolo

Ad un anno dalla violenta alluvione che ha investito le cittadine di Nicotera e Joppolo, il segretario provinciale del PSI Gian Maria Lebrino tira le somme sugli interventi compiuti per risanare la situazione.

Ma, purtroppo, la questione pare non essere migliorata né minimamente risolta. Le amministrazioni comunali sono intervenute centellinando il loro sforzo rimandando fino ad oggi, con il periodo turistico alle porte, le opere di messa in sicurezza delle zone maggiormente colpite. Lebrino si fa portavoce delle famiglie colpite dal cataclisma che 12 mesi fa sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni, e si dice pronto ad attirare l’attenzione degli organi preposti a risolvere una situazione diventata insostenibile « mi auspico ad un ritorno alla normalità e farò pressione affinché le autorità competenti prendano atto della tragica realtà e muovano alla realizzazione di progetti e alla ricerca di finanziamenti per sistemare il tutto» ha commentato il segretario provinciale.