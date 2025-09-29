3-0 della Domotek Volley Reggio Calabria contro Mantova al Torneo Cois in Sardegna

La Domotek Volley Reggio Calabria ha chiuso la sua esperienza al Memorial Cois in Sardegna salendo sul terzo gradino del podio.

Nell’ultimo impegno della kermesse amichevole la squadra amaranto ha incontrato i pari categoria della Gabbiano Top Team Volley Mantova (inseriti nel girone parallelo, così come le altre due squadre partecipanti, Sarlox Sarroch e Cus Cagliari), superandoli con un netto 3-0. Il computo dei parziali parla chiaro: 25-19, 25-19 e 25-22.

La prestazione complessiva è stata di ottimo livello, con le gambe molto più sciolte rispetto alla prima uscita contro Sarroch.

La squadra ha mostrato evidenti progressi, soprattutto in battuta.

Si è visto un gruppo che inizia a venire fuori con una buona identità.

Sul piano individuale, hanno impressionato favorevolmente i giovani Mancinelli e Rigirozzo.

Mister Polimeni ha fatto ruotare tutti gli effettivi a disposizione, ottenendo ottimi feedback dal roster.

Questo terzo posto costituisce un altro buon passo in avanti verso l’esordio in campionato, che rimane comunque ancora lontano. Il debutto ufficiale in A3 per gli amaranto è programmato per domenica 26 ottobre, sul campo della neopromossa Green Volley Galatone. La prima gara in casa, invece, si disputerà domenica 2 novembre al PalaCalafiore, contro la Bbc Tecbus Castellana Grotte.Ecco le parole del Capitano Domenico Laganà: “Questa due giorni è stata sicuramente importante per noi, per i nostri test e per imparare a conoscerci, sia in campo che fuori. Rispetto a ieri ed al match con Sarroch, oggi siamo andati molto meglio. Avere set in più sulle gambe e giocare una partita ‘ufficiale’ è diverso dall’allenamento, e questo ci sta già aiutando ad amalgamarci come gruppo.

Possiamo dire che abbiamo giocato bene e siamo contenti per questo. Nella giornata di apertura, abbiamo avuto una prestazione in chiaroscuro, ma ci sta. D’altronde, gli avversari avevano già qualche amichevole in più alle spalle. Quindi, tutto considerato, è andato tutto secondo i piani.”