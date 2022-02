26enne ferito a colpi di pistola in un bar

I Carabinieri hanno avviato le indagini sul ferimento, a colpi di pistola, di un giovane di 26 anni all’interno di un bar di Luzzi, in provincia di Cosenza.

I proiettili esplosi dall’arma in mano ad un uomo hanno centrato una gamba della vittima che, al momento dell’agguato, si stava intrattenendo con altri avventori. Ricevuti i primi soccorsi, è stato accompagnato all’ospedale “Annunziata” di Cosenza. Le ferite riportate non desterebbero al momento particolare preoccupazione. In queste ore i militari dell’Arma sono impegnati nel raccogliere le testimonianze di numerose persone, compresi i clienti che si trovavano nel bar quando è avvenuta la sparatoria.