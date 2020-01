26 dosi di cocaina nella tasca del giubbotto: arrestato un 26enne

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della sezione radiomobile durante l’ennesimo controllo nel rione Arghillà, hanno arrestato A.D., 26enne, pregiudicato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



I Carabinieri, durante il controllo di una persona agli arresti domiciliari, hanno fermato e sottoposto a perquisizione il 26enne il quale era nei pressi dell’abitazione dove i Carabinieri stavano effettuando il controllo. All’esito della perquisizione, Amato, è stato trovato in possesso di 26 dosi di cocaina occultata all’interno della tasca del giubbino.

L’uomo è stato immediatamente dichiarato in stato d’arresto e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la droga è stata sottoposta a sequestro e sarà trasmessa al Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) di Messina per le analisi tossicologiche del caso.