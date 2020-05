“2500 mascherine per i nostri piccoli Super-Eroi”: il progetto realizzato dai minori stranieri non accompagnati

Un segno di solidarietà e amore per i più piccoli, quello promosso dal Progetto “Siproimi” per minori stranieri non accompagnati denominato “Il sole che splende” che ha avviato un laboratorio di sartoria per la realizzazione di 2500 copriviso da donare ai bambini del territorio.



Il progetto, coordinato dal Servizio Centrale (Anci – Ministero dell’Interno), è gestito dalla cooperativa sociale “Cooperazione Sud per l’Europa” con sede operativa a Jonadi e nasce per iniziativa dell’assessorato delle Politiche Sociali di Vibo Valentia guidato da Franca Falduto. Le mascherine saranno donate ad alcune associazioni del territorio. Per quanto riguarda il Comune di Jonadi saranno donate alla Pro Loco, all’associazione di volontariato “Libera Mente” e all’Istituto per la Famiglia, mentre nel Comune di Vibo Valentia alla ProCiv Augustus Vibo Valentia Onlus – Protezione Civile in continuità con la collaborazione avviata per l’emergenza Covid-19.

“Sappiamo bene che il Coronavirus ha irrotto nelle nostre vite sconvolgendo la quotidianità di tutti noi, compresi i bambini, anche questi ultimi hanno dovuto fare una serie di rinunce quali la scuola, il gioco e le relazioni con i compagni. Vuole essere questo un semplice gesto di vicinanza alla categoria più fragile e indifesa che il coronavirus ha colpito, dando un tocco di poesia e gioco immaginando che dietro ad ogni maschera sia nascosto un sorriso” afferma l’assessore Franca Falduto. “Il presidente Giuseppe Cosmano prosegue: “Grazie alla loro capacità di fantasticare e di inventare personaggi eroici, siamo sicuri però siano riusciti a vivere in maniera sorprendente questo periodo, immergendosi in un mondo surreale e trasformandosi in supereroi capaci di sconfiggere il nemico. Per rendere questo momento di ripresa della normalità più facile ai nostri ‘Super-Eroi’ abbiamo pensato di contribuire realizzando degli accessori non solo funzionali ma anche graditi ai loro occhi e che soprattutto possano rappresentare un momento di gioco”.