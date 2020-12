21enne trovato in possesso di revolver e 6 chili di marijuana

Personale della Polizia di Stato della Questura di Cosenza ha tratto in arresto in flagranza di reato un ventunenne cosentino trovato in possesso di un revolver “Smith & Wesson” modello 38 con matricola abrasa con relativo munizionamento e di circa 6 chilogrammi di marjiuana.

Gli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a seguito di mirati servizi di controllo del territorio per la prevenzione ed il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in alcuni quartieri di Cosenza, nel corso di una delle perquisizioni effettuate, hanno rinvenuto un revolver calibro 38 e alcune buste contenenti complessivamente circa 6 chilogrammi di marijuana divise in più involucri di diverse dimensioni. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro per gli ulteriori accertamenti tecnici volti ad individuarne ulteriore elementi utili alle indagini.