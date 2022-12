200 grammi di marijuana in una busta dentro l’auto: arrestati 3 giovani

Nel corso di operazioni svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia sono state arrestate 3 persone poiché trasportavano in auto 2 etti di marijuana.



Gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato una vettura compiere soste e movimenti sospetti. Gli operatori, pertanto, hanno controllato la vettura, identificando all’interno tre soggetti, e nella parte posteriore del mezzo, sui posti dedicati al trasporto dei passeggeri, è stata rinvenuta una busta di plastica contenente 200 grammi di marijuana. La perquisizione del veicolo è stata poi estesa presso le

abitazioni dei tre soggetti, rinvenendo presso quella di uno degli indagati una bilancia di precisione nascosta fra gli indumenti della camera da letto, verosimilmente utilizzata per la suddivisione in dosi dello stupefacente detenuto per la finalità di spaccio.

Al termine dell’attività di polizia i tre soggetti sono stati tratti in arresto in flagranza di reato, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, che ha coordinato le indagini. All’esito dell’udienza di convalida uno degli indagati è stato messo in libertà mentre gli altri due sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di firma.