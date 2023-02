20 grammi di eroina nel giubbotto: un uomo arrestato dalla Polizia

Procedono senza sosta i servizi della Polizia di Stato di contrasto alla criminalità sul territorio, a Vibo Valentia e provincia, soprattutto tesi al contrasto al traffico di sostanza stupefacente nelle aree maggiormente colpite da tali criticità.



I Poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, hanno concentrato gli sforzi nelle zone periferiche della provincia, in un’area ove si sospettava fosse frequente lo svolgimento di attività delittuose.

Nel corso delle serrate operazioni di controllo, infatti, gli agenti hanno operato una perquisizione personale a carico di un soggetto rinvenendo, all’interno di una tasca del giubbino, 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, confezionata in busta sottovuoto.

All’esito delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e, all’esito dell’udienza di convalida sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.