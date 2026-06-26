19 persone sanzionate nelle prime 24 ore dell’operazione “Piazza Pulita” lanciata dal sindaco Cannizzaro

“Tolleranza zero. Lo abbiamo annunciato ieri a chiare lettere e lo stiamo facendo. Scattata alle prime luci dell’alba di ieri, l’operazione “Piazza pulita” è già entrata nel vivo: sono già 19 le persone sorprese in flagranza dagli agenti di polizia e prontamente fermate e sanzionate. Se qualcuno pensava che non facessimo sul serio, si sbagliava di grosso. Ringrazio il Nucleo Ecologico che abbiamo attivato, che ha dimostrato prontezza ed efficacia. Avanti così!”

A dirlo è il Sindaco di Reggio Calabria, l’onorevole Francesco Cannizzaro, comunicando i primissimi risultati ottenuti nel corso dei controlli eseguiti da Polizia Locale e Polizia Metropolitana immediatamente dopo la bonifica di diverse zone della città.

Come da dispositivo operativo annunciato, nelle prime 24 ore di servizio, che hanno visto impegnate 23 unità della Polizia Locale supportate da un’aliquota della Polizia Metropolitana, hanno setacciato Reggio da nord a sud, con mirati servizi di appostamento in abiti civili ed auto civetta. E i risultati non si sono fatti attendere. Sono, infatti, 19 le persone sorprese in flagranza, fermate e sanzionate: di queste, 18 sono state destinatarie di sanzioni amministrative per violazione dell’ordinanza sindacale; mentre una persona è stata anche denunciata alla Procura della Repubblica per violazione del Testo Unico Ambientale (D. Lgs 152/2006), in quanto colta ad abbandonare rifiuti speciali su pubblica via, precisamente lungo viale Europa.

“La nostra attività di controllo e contrasto ai comportamenti che compromettono il decoro urbano continuerà su tutto il territorio comunale – aggiunge il Sindaco Cannizzaro – e si concentreranno nelle aree più a rischio che sono in corso di bonifica da parte di Ecologia Oggi. Non possiamo consentire che il lavoro quotidiano degli operatori addetti alla pulizia venga vanificato da chi continua a comportarsi con superficialità e totale mancanza di rispetto verso gli spazi comuni e soprattutto verso gli altri cittadini. Il senso civico ed il rispetto del decoro urbano devono diventare un marchio di fabbrica di questa città”.