“14 luglio 1970 Rivolta di Popolo”: Nous per Reggi onora le “anime coraggiose che hanno sacrificato le loro vite”

“Onoriamo con profondo rispetto e riconoscenza – parole dei componenti di NOUS per Reggio Calabria – le vittime della nostra città capoluogo.

Queste anime coraggiose hanno sacrificato le loro vite per la difesa e la prosperità della nostra identità storica di capoluogo. Ricordiamo coloro che hanno dato tutto per proteggere i nostri valori, la nostra libertà e la nostra unità di cittadini.

I morti della Rivolta sono il simbolo tangibile del loro coraggio e del loro spirito indomito. Sono i nostri eroi, coloro che hanno affrontato il pericolo e l’incertezza con coraggio e determinazione, mettendo gli interessi di noi cittadini al di sopra di se stessi. La loro memoria vive attraverso di noi, ispirandoci a essere cittadini responsabili e a lavorare per un futuro migliore per tutti.

Oggi, ci uniamo come NOUS per riflettere sul loro sacrificio e per onorare le loro vite. Rendiamo omaggio al valore. I loro ideali sono i pilastri su cui si fonda il nostro Movimento e la nostra libertà; sempre per Reggio”.

“In questo giorno solenne, rinnoviamo il nostro impegno – promettono i membri di NOUS per Reggio Calabria – a preservare e difendere i valori per cui hanno combattuto. Lavoriamo insieme per costruire una società più giusta, inclusiva e pacifica, in modo che il loro sacrificio non sia mai dimenticato.

Ricordiamo le vittime della Rivolta con amore, gratitudine e rispetto. La loro eredità vivrà per sempre nei nostri cuori e nelle nostre azioni. Che possano riposare in pace, sapendo che continueremo a coltivare l’eredità che hanno lasciato e ad onorarli ogni giorno”.