13 milioni ai Comuni calabresi per investimenti sul territorio

“Continuiamo a lavorare per assicurare risorse al Mezzogiorno e in particolare alla Calabria. I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione rappresentano una straordinaria opportunità per il nostro territorio. È indispensabile però mettere i Comuni in condizione di spendere e aumentare la propria capacità di progettuale.

Per questo, con il Fondo progettazione, abbiamo stanziato oltre 13 milioni di euro a favore dei Comuni calabresi sotto i 30mila abitanti, delle Province e alla Città metropolitana di Reggio Calabria. Risorse che serviranno a realizzare gli investimenti per lo sviluppo del territorio”. Lo rende noto la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci, commentando i dati della ripartizione del Fondo progettazione per la coesione territoriale. “Si tratta – aggiunge – di 13.292.898 euro che andranno a 401 enti territoriali della Calabria tra Comuni, Province e Città Metropolitana di Reggio. Nello specifico, 4.466.285,35 euro saranno destinati al territorio di Cosenza, 3.585.373,25 al territorio di Reggio Calabria, 2.344.270,57 al territorio di Catanzaro, 1.617.411,15 al territorio di Vibo Valentia e 1.279.557,70 a quello di Crotone. Con questi fondi sarà possibile finanziare l’acquisizione di idee progettuali per la partecipazione ai bandi del Piano di Ripresa e Resilienza e del Fondo sviluppo e coesione”. “Come ministero del Sud – conclude Nesci – lavoriamo per sostenere gli enti locali e fornire alla Calabria le risorse e gli strumenti per la ripartenza”.