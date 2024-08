100° Anniversario della nascita di Natuzza Evolo: elevazione a Santuario della Chiesa Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime

Ricorre il 23 agosto il 100° anniversario della nascita della Serva di Dio Natuzza Evolo.



Venuta al mondo a Paravati, in provincia di Vibo Valentia, in una realtà semplice e umile, Natuzza fin da

bambina è interessata da diversi fenomeni mistici.

Mamma Natuzza trascorre una quotidianità ordinaria, straordinariamente protesa alle necessità

dei più bisognosi. La Vergine Maria le preannuncia a Paravati la costituzione della Villa della

Gioia: “Non ti preoccupare, ci sarà una nuova e grande chiesa che si chiamerà Cuore Immacolato di

Maria Rifugio delle anime e una casa per alleviare le necessità di giovani, anziani e di quanti altri si

troveranno nel bisogno”. Una Cittadella che, a completamento, sarà costituita da una Casa per

anziani, un Centro per la riabilitazione, un grande Auditorium e un Hospice, strutture che faranno

da corona alla “grande e bella chiesa”.

La chiesa, dedicata il 6 agosto del 2022 da monsignor Attilio Nostro, vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, sarà elevata, dallo stesso vescovo, a dignità di Santuario il 23 agosto nell’occasione del centenario della nascita di Natuzza, durante la solenne celebrazione eucaristica prevista per le 18:30.

La Fondazione, sorta per portare a compimento l’Opera voluta dalla Madonna, ricorderà il centenario di Natuzza Evolo, nel corso dell’anno dedicato, con una serie di manifestazioni.

Ad aprire le iniziative, già il 23 agosto, ci sarà una mostra fotografica e il 31 agosto prossimo alle 18:30 un concerto/testimonianza di lode alla Madonna della corale Theotokos