10 persone arrestate per ‘ndrangheta, sequestrati beni per 2 milioni di euro

Nella mattinata odierna il Gruppo della Guardia di Finanza di Crotone ha dato esecuzione, a Cutro – frazione San Leonardo, Petilia Policastro e Botricello, in provincia di Catanzaro, ad un provvedimento restrittivo di natura personale emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura Distrettuale, nel quale viene riconosciuta la sussistenza di presunti gravi indizi di colpevolezza (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) e con cui sono state disposte misure cautelari personali nei confronti di 10 soggetti per i reati di estorsione, usura, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, aggravati dalle modalità mafiose.



Una delle misure custodiali in carcere nei confronti di uno degli indagati per usura ed estorsione, è stata eseguita dalla Compagnia dei Carabinieri di Sellia Marina, nel Catanzarese, a cui uno degli imprenditori vessati si è rivolto per denunciare i fatti delittuosi.

Contestualmente all’esecuzione del provvedimento cautelare personale è stata data esecuzione al decreto di sequestro preventivo di beni, finalizzato alla successiva confisca “per sproporzione”, emesso d’urgenza dalla Direzione Distrettuale Antimafia e con il quale è stata disposta l’ablazione di: