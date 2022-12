10 ordigni micidiali e munizioni nella stanza e sulle scale di casa: arrestato dalla Polizia

I Poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, unitamente a personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Posto Fisso di Polizia di Tropea, della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Serra San Bruno e all’Unità Anti esplosivo e Artificieri della Polizia di Stato, nell’ambito di una perquisizione a Tropea, hanno rinvenuto diversi artifizi pirotecnici nascosti in una stanza dell’abitazione di un uomo, privo di qualsivoglia licenza.



Nel vano scala, venivano rinvenute inoltre, 149 cartucce inesplose calibro 9×21.

A tali prodotti esplosivi, avente un peso lordo complessivo di 1,700 kg, ai fini dello stoccaggio, trasporto e maneggio, è assegnata la Classe di rischio ADR 1, che indica il massimo grado di pericolosità, costituendo un serio pericolo per l’incolumità personale nonché per la sicurezza pubblica, essendo quanto sottoposto a sequestro connotato dall’elemento della micidialità.

All’esito degli accertamenti, l’uomo veniva tratto in arresto per reati specifici in materia di armi e esplosivi e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.