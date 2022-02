10 Febbraio “Giornata del Ricordo” dei Martiri delle Foibe: il Movimento Sociale in piazza nelle località calabresi

Come ogni anno il Movimento Sociale Italiano–Fiamma Tricolore si appresta a celebrare, in diversi centri della Calabria, la Giornata del Ricordo dei martiri delle Foibe.



“Da Crotone a Catanzaro, da Cosenza a Lamezia Terme fino a Reggio Calabria il movimento – fa sapere il Coordinatore regionale, Francesco De Leo – scenderà in piazza, insieme ad associazioni, movimenti e cittadini, per ricordare il genocidio di migliaia di Italiani di Istria, Fiume e Dalmazia e della tragedia degli otre 350 mila profughi che, a guerra finita, furono costretti ad abbandonare le proprie case, aziende e proprietà per sfuggire alle violenze dei partigiani comunisti jugoslavi di Tito e delle sue bande italiane. Un orrore che, dopo decenni di negazionismo di Stato, menzogne e tentativi di minimizzare quanto accaduto ai confini dell’Italia orientale tra il 1943 e gli anni successivi alla fine della guerra, è stato sdoganato grazie all’istituzione della ‘Giornata del Ricordo’ avvenuta solo nell’anno 2004”. “Purtroppo, ancora oggi, siamo costretti – lamenta il dirigente missino – a sopportare interventi di associazioni (anti)storiche nazionali che vivono di finanziamenti e sussidi governativi, palesemente negazioniste del genocidio, che tentano di riversare su altri le responsabilità storiche e materiali, i crimini e gli assassini che sono invece ascrivibili, ogni oltre ragionevole dubbio ai comunisti slavi (e in qualche caso italiani) agli ordini del Maresciallo Tito”. La Segreteria regionale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore auspica che: “I Comuni calabresi e gli istituti scolastici si prodighino al meglio per celebrare tale ricorrenza nel modo opportuno affinché quella memoria fino a pochi anni fa negata possa divenire finalmente memoria collettiva condivisa da tutto il popolo italiano”.