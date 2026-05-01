1 maggio al PalaCalafiore: la Domotek Reggio Calabria per volare in finale playoff

Lavoratori sotto rete al PalaCalafiore.
La Domotek Reggio Calabria vuole cavalcare un sogno.
Capitan Laganà e soci hanno vinto in Piemonte, a Valenza, in provincia di Alessandria, contro la Negrini CTE Acqui Terme per 3-0.
Per passare il turno, ai reggini basterà perdere al tie-break.
Qualora, invece, la Negrini CTE Acqui Terme, avversario che sconfisse la Domotek nel playoff della passata stagione, riuscirà a vincere con il risultato di 0-3 p 1-3 si procederà al Golden Set.
Dunque, massima attenzione per Reggio.
L’avversario, sotto la guida di Mister Serafini, può contare sulla stella Michal Petras, su Jacopo Botto, sul centrale Esposito ed il dirompente Argenta,
Morale alto in casa amaranto.
I tifosi avranno l’opportunità, così come avvenuto con la Del Monte Coppa Italia conquistata sempre in questa stagione agonistica, di potersi “auto-immortalare” con la Supercoppa Del Monte, conquistata il 20 aprile scorso.
Arbitrano Giuseppina Stellato e Claudia Lanza.
Classica diretta sul Canale Youtube di Lega Volley con telecronaca di Giovanni Mafrici.