￼Vibo, sindrome Long Covid: il 16 febbraio al Vi.Gi. Open day con consulenza gratuita del professor Giuseppe Rosano

In questa ancora intensa e sofferta fase pandemica come si fa a tenere sotto controllo la sindrome del Long Covid? Ad aiutare il cittadino ad avere una risposta confortante è Il Centro specialistico “G. Rosano” – Centro Cardiovascolare Vi.Gi. di Vibo Valentia che nell’ambito dei più complessivi programmi clinico scientifici mirati ad affrontare e superare gli effetti della pandemia in corso ha attivato una iniziativa volta ad invitare tutti gli stessi cittadini ad un Open Day in programma per la giornata di mercoledì 16 febbraio dalle ore 9 alle ore 19, presso il Centro sito in viale della Pace 1/a di Vibo Valentia.

L’Open Day consiste in una consulenza gratuita con il professor Giuseppe Rosano allo scopo di monitorare il proprio stato di salute e trovare le strategie terapeutiche più adatte per star meglio.

L’idea nasce dalla considerazione che il cittadino è a conoscenza che il Long Covid è l’insieme di disturbi e manifestazioni cliniche che persistono dopo l’infezione da Sars-Covid 2 e che rappresentano un continuum della malattia, nonostante si sia guariti dal Covid-19 o si è avuta una infezione asintomatica, stanchezza estrema, difficoltà respiratorie, nebbia cognitiva, palpitazioni e dolori toracici che come altri sintomi continuano ad essere presenti nei pazienti.

La diagnosi di Long Covid può essere effettuata tramite esami ad hoc e valutazione clinica e permette un approccio terapeutico mirato ai sintomi.