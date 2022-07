￼Serra, vietato l’utilizzo dell’acqua per usi diverso da quello umano ed alimentare

La necessità di limitare gli sprechi, soprattutto in una fase contraddistinta da “carenze idriche che potrebbero comportare nell’immediato futuro condizioni di emergenza” e quindi vista l’esigenza di “preservare la maggior quantità di risorsa idrica disponibile per l’uso umano ed alimentare”, ha spinto il sindaco Alfredo Barillari ad emettere un’ordinanza imponendo a tutti gli utenti allacciati alla rete idrica pubblica di usare l’acqua potabile proveniente dall’acquedotto comunale “solo per scopi domestici con divieto assoluto di utilizzo della stessa per innaffiamento orti e giardini, impianti sportivi, aree a verde privato, lavaggio di spazi ed aree pubbliche e private, riempendo piscine, nonché ogni altro uso diverso da quello utilizzato”. Ammessa la manutenzione relativa ai servizi espletati dal Comune. Previste sanzioni fino a 500 euro per i trasgressori.