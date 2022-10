￼Serra, successo per il I° Torneo dell’Amicizia

Sono stati circa una trentina i ragazzi che nel pomeriggio di sabato hanno preso parte al I° Torneo dell’Amicizia svoltosi presso lo stadio comunale “La Quercia” di Serra San Bruno sotto l’egida del Centro nazionale sportivo Libertas. Infatti l’evento è stato fortemente voluto da Michele Zaffino – conosciuto per le sue doti calcistiche – di recente nominato Responsabile Libertas Young per il Sud Italia.

Gli atleti che hanno preso parte all’evento – con età compresa tra i 10 e 14 anni e tutti provenienti dal comprensivo serrese – si sono sfidati in un triangolare e hanno avuto modo di confrontarsi con i pari età vivendo un fine settimana all’insegna del sano sport e dell’amicizia.

Di compiacimento è stata la reazione dell’organizzatore Michele Zaffino che ha espresso “tanta soddisfazione per la partecipazione che ha registrato questo primo torneo. È stato solo l’inizio di una lunga serie di eventi sportivi, non solo calcistici, che vedranno protagonista tutto il territorio provinciale e regionale. La recente nomina di Responsabile Libertas Young per il Sud Italia mi riempie di orgoglio ma anche di tanta responsabilità al fine di incentivare la promozione dell’attività sportiva basata sul principio del rispetto delle regole e dell’avversario. Con questa iniziativa abbiamo offerto un pomeriggio diverso ai ragazzi che hanno deciso di partecipare a questa prima edizione del Torneo dell’Amicizia e anche alle loro famiglie che dalle tribune, per tutta la durata dell’evento, hanno incitato i giovani calciatori”.

Presente all’evento anche il presidente del Centro provinciale Libertas di Vibo Valentia, Giuseppe Dominelli il quale ha avuto parole di elogio verso mister Zaffino dichiarando “come importante sia la sua recente nomina non solo per il settore sportivo ma per tutto il territorio regionale. L’ente da me territorialmente rappresentato ha bisogno di persone come Michele che ha calzato perfettamente tale nomina mettendosi subito all’opera non solo per la crescita della Libertas ma anche per offrire ai ragazzi del territorio una valida alternativa a quello che è l’appiattimento sociale e sportivo che si sta registrando negli ultimi anni nel nostro circondario. La Libertas – ha concluso – c’è, è presente e si mette a disposizione di chiunque voglia contribuire a costruire una società improntata su sani valori civici e sociali attraverso lo sport ma anche eventi a carattere culturale”.