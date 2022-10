￼Serra, all’Istituto “Einaudi” va in scena l’evento “Dreaming Erasmus”: l’importanza delle lingue e dell’integrazione europea

Tra gli Erasmus days calendarizzati, l’Istituto superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno ha scelto di organizzare, presso l’Aula Magna della scuola, l’evento “Dreaming Erasmus”, iniziativa che, sostenuta dall’Agenzia nazionale, rientra nell’ambito di un progetto più ampio che ha visto coinvolte centinaia di scuole in tutta Europa. All’evento di ieri hanno partecipato gli alunni della classe IV C del corso liceale linguistico e i loro docenti di italiano, francese, spagnolo ed inglese.



Questa prima iniziativa, che ha avuto la caratteristica di essere un’attività pilota, ha voluto essere una giornata celebrativa e simbolica per stimolare l’interesse dei ragazzi verso nuove esperienze, emozioni ed occasioni di confronto offerte da Erasmus +. Dopo l’ascolto dell’inno dell’Unione Europea e la consegna di magliette raffiguranti simbolicamente monumenti di varie città, un veloce passaggio è stato curato dalla professoressa Maria Consolata Iennarella (intervenuta facendo le veci del preside Antonino Ceravolo), incentrato sull’importanza di tali iniziative e sul pieno appoggio da parte dell’istituzione scolastica. In seguito, vari sono stati i brevi ma esplicativi interventi argomentati dai docenti Salvatore Luciani, Adriana Di Costa, Nicola Giuliano e Brunella Versace. Se il professore Luciani ha posto l’accento sull’importanza del viaggio e sui valori che grazie ad esso si possono scoprire e fare propri, la professoressa Di Costa, in lingua francese, ha ricordato l’importanza rivestita dall’UE in ambito politico, sociale ed educativo per garantire la tolleranza, la pace, l’inclusione; il docente Giuliano, invece, in lingua spagnola, dopo aver ricordato la differenza che intercorre tra plurilinguismo e multilinguismo, ha ribadito la necessità di mettere gli alunni nella condizione di entrare in relazione con il mondo esterno; è stata poi la volta della professoressa di lingua inglese Versace, che ha enucleato gli obiettivi perseguiti da Erasmus+ e dall’UE. Al centro dell’evento si sono collocati, però, i ragazzi che, grazie all’aiuto dei professori e con la collaborazione delle docenti Ivana Ariganello e Joséphine Caloiero, madrelingua, hanno realizzato vari interventi dedicati a spiegare che cos’è Erasmus + e quali sono gli obiettivi che persegue. Ognuno di loro, con padronanza e degli argomenti affrontati e delle lingue studiate, ha spiegato nel dettaglio la struttura del programma Erasmus +, gli obiettivi prefissati, soffermandosi nella fattispecie sui concetti di libertà, democrazia e uguaglianza di cui il progetto si fa indirettamente promotore. “Ad un primo input fornito ai discenti è seguito da parte loro – ci tengono a sottolineare i docenti – un periodo di ricerca sia individuale che di gruppo che gli ha permesso di dimostrare le competenze contenutistiche e soprattutto linguistiche e informatiche acquisite nel corso del percorso scolastico”. I ragazzi, con spirito critico, hanno realizzato un lavoro che ha avuto come scopo quello di far emergere l’importanza che, nel mondo attuale, riveste la conoscenza delle lingue, l’essere disposti a vivere nuove esperienze per entrare in contatto con l’altro. Uno, infatti, è stato il concetto che, declinato nelle varie lingue, ha fatto da padrone, quello della mobilità, mobilité, movilidad, freedom of moviment, che è alla base del progetto e dei sogni dei ragazzi e a cui si legano quelli di scambio e di crescita. Sono queste, dunque, le nozioni che i discenti della IV C del Liceo linguistico hanno veicolato sia nell’ottica del multiculturalismo che con le competenze plurilinguistiche. A loro è stato assegnato il ruolo di ambasciatori per incentivare lo studio delle lingue e stimolare l’interesse verso la mobilità; perché viaggiare significa non solo conoscere gli altri, ma anche se stessi e soltanto attraverso la conoscenza degli altri e del mondo che ci circonda si cresce e ci si arricchisce.