￼Partita IVA: quali sono gli obblighi da ricordare

Nell’ultimo periodo stiamo assistendo ad un fenomeno in controtendenza rispetto al passato: le aperture delle Partite IVA stanno aumentando.

Secondo i dati registrati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel corso dell’ultimo trimestre del 2021 abbiamo assistito ad un incremento del 3,9% rispetto al periodo precedente.

Ovviamente, se deciderai di aprire una Partita IVA (o se ne hai già una), oltre ai vantaggi che ne trarrai, sarai soggetto ad una serie di obblighi da dover necessariamente rispettare.

Si tratta di una delle tematiche legata alla libera professione che più spaventa coloro che si avvicinano a questo mondo, con domande del tipo: come farò a gestire le mie finanze da solo? Quando dovrò pagare le tasse?

Insomma, i dubbi legati al mondo della Partita IVA sono davvero numerosi, così come gli obblighi.

Eppure, ciò che è davvero importante è conoscere tali obblighi, così da poterli rispettare e non avere nessun problema con il Fisco.

Obbligo di fatturazione con la Partita IVA: arriva l’elettronica anche per i forfettari

Il primo obbligo che vogliamo sottolineare è legato all’emissione delle fatture. Infatti, è obbligatorio emettere due copie della fattura, in quanto una deve essere consegnata al cliente.

Un’importante specifica dev’essere fatta quando si parla di fatturazione elettronica. In questo caso per coloro che lavorano in regime ordinario non c’è nessuna novità, in quanto devono emettere fattura elettronica già a partire dal 1° gennaio 2019.

Eppure, la novità riguarda i contribuenti in regime forfettario che, se nell’anno precedente hanno registrato un incassato superiore a 25.000€, sono obbligati all’emissione della fattura elettronica.

Restano esclusi i professionisti sanitari, che devono comunicare le fatture emesse tramite tessera sanitaria.

Dichiarazioni fiscali: gli obblighi che deve rispettare una Partita IVA

Tra gli obblighi che un contribuente in Partita IVA deve necessariamente rispettare c’è quello di presentare una dichiarazione fiscale, chiamata anche Modello Unico.

Si tratta di un modello per mezzo del qual il lavoratore autonomo dichiara all’Agenzia delle Entrate i redditi percepiti nel corso dell’anno precedente.

Per presentare il Modello Unico devi aver conservato alcuni documenti che saranno indispensabili, come:

Fatture incassate nel corso dell’anno per il quale si fa la dichiarazione (quindi l’anno precedente)

Certificato che attesta il pagamento dei contributi

Certificazioni uniche, se svolgi altre professioni come lavoro dipendente o prestazioni occasionali

Dati catastali delle case o dei terreni di tua proprietà

Le scadenze da non dimenticare se hai la Partita IVA

Oltre agli obblighi che abbiamo appena visto, se hai una Partita IVA sei anche soggetto a delle scadenze.

Ad esempio, per il pagamento delle tasse ci sono due date stabilite:

30 giugno

30 novembre

Come avrai capito, gli obblighi di una Partita IVA sono molteplici, in quanto è presente una rapporto diretto con il Fisco.

Tuttavia, questo non dev’essere visto come un problema, ma come un’opportunità di crescita professionale. Per le questioni fiscali, infatti, ti consigliamo di affidarti ad un commercialista che, grazie alla sua esperienza, ti aiuterà a trovare le soluzioni ideali per il tuo business.

Fiscozen si occupa proprio di questo! In più, con loro puoi ricevere una consulenza gratuita e senza impegno per trovare risposta ai tuoi dubbi sulla Partita IVA.