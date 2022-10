￼Ospedale “San Bruno”, i sindaci pronti al confronto con i comitati: “Presto un Consiglio aperto e congiunto, ma serve un giusto dialogo istituzionale”

“Pur correndo il rischio di essere retorici crediamo, come Assemblea dei sindaci delle Serre, sia doveroso quando si parla di sanità citare i Dm 70 e 71 che hanno introdotto e determinato nuovi modelli standard ‘per lo sviluppo dell’assistenza territoriale e standard ospedalieri’”. Con questa premessa, il sindaco di Brognaturo, Rossana Tassone, a nome dei sindaci del comprensorio (Alfredo Barillari per Serra San Bruno, Cosimo Damiano Piromalli per Spadola, Ovidio Romano per Simbario, Francesco Angilletta per Mongiana, Francesco Fazio per Fabrizia e Antonio Demasi per Nardodipace) opera una riflessione sulla situazione sanitaria e guarda ai prossimi passi da compiere.

“La fragilità del nostro sistema ospedaliero – afferma il primo cittadino, condividendo le valutazioni dei colleghi – sconta e continua a scontare l’assenza di un ospedale attrezzato per l’emergenza-urgenza e la mancata attuazione di interventi previsti in quanto ospedale di montagna come è accaduto per San Giovanni in Fiore. Consapevoli che il diritto alla salute per l’area delle Serre negli anni non è stato tutelato e sconta interventi regionali di scarsa attuazione, siamo tutti convinti che la salvaguardia alla salute e il ruolo che avrebbe dovuto svolgere il ‘San Bruno’ come centro ospedaliero ha visto promesse e impegni disattesi e per i molti anni di commissariamento sanitario regionale e per un’inconsistente azione politica che non ha saputo rispondere ai bisogni dei cittadini”.

Tassone ricorda che “i sindaci dell’area delle Serre, preso atto di quanto appena riassunto, hanno stilato nel mese di aprile 2022 un documento unitario finalizzato alla salvaguardia dell’ospedale di montagna di Serra San Bruno” precisando che “i punti dell’atto, sottoscritti anche dall’intera Assemblea dell’Ambito socio-sanitario che conta 19 sindaci del territorio, sono stati inviati al commissario dell’Azienda sanitaria locale e al presidente Occhiuto rimarcando la tutela del nosocomio serrese come ospedale di montagna”.

Nella consapevolezza “dei disagi e della necessità di garantire anche un 118 adeguato”, si è chiesto “per le vie brevi ed ufficiali un incontro con il presidente Occhiuto, allo scopo di poter avere risposte concrete per la salvaguardia del servizio sanitario e del diritto alla salute”. Il tutto con in mente “un principio imprescindibile”: “una volta entrati in ospedale non esistono ruoli o cariche politiche, ma solo diritto del paziente di avere strumenti e cure adeguate”.

In riferimento al confronto con i comitati, i sindaci non hanno “alcuna remora ad incontrarli”, perché “il nostro operato è stato presente, battagliero e continuo” ma “è giusto specificare che occorre istaurare un giusto dialogo istituzionale che non sia unilaterale nella programmazione, ma che riesca a conciliare gli impegni di tutti i sindaci affinché l’azione divenga uno strumento di crescita territoriale e di confronto costruttivo senza strumentalizzazioni politiche”. Il solo scopo, infatti, “deve essere la salvaguardare del nostro territorio, di tutti noi in quanto cittadini e possibili pazienti”.

Per tale ragione, in seguito alla riunione dell’Assemblea dei sindaci svolta lo scorso di martedì (25 ottobre), si è deciso di “indire un Consiglio comunale aperto e congiunto, alla presenza dei sindaci, dei consiglieri e dei cittadini da convocare nel breve periodo”.