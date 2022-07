￼Nuoto, Penta Vibo campione regionale esordiente A

Nello scorso fine settimana, presso la piscina olimpionica Città di Crotone si sono svolte le Finali regionali esordienti A e B. A partecipare all’evento 13 società della Calabria tra cui la Penta Vibo, unica società a rappresentare la Provincia di Vibo Valentia. La prima giornata è stata contraddistinta da forti raffiche di vento che hanno causato qualche difficoltà in più. Inizio con il botto per la Penta Vibo che già alla prima gara nei 400 stile libero ha ottenuto una tripletta: 1° Russo Teresa, 2° Colacchio Matilda, 3° Accorinti Solidea Nina. Subito dopo è toccato ai ragazzi sfidarsi per ottenere posizioni fondamentali per portar punti alla squadra: 4° Maduli Massimo e 7° Melluso Pietro. Spazio poi ai 50 Farfalla con il podio ancora appannaggio dei vibonesi: 1°Ragozzino Giulia e 3°Artusa Miriam. Quindi la volta dei 100 Dorso, dura prova da affrontare per il vento, ma la Penta Vibo non è stata disposta a mollare per nessun motivo ed ha vinto nuovamente: 1° Colacchio Matilda, 3° Artusa Miriam e 4° Accorinti Solidea Nina. Si è conclusa così la mattinata.

Ottimi piazzamenti anche per gli esordienti A che, nettamente troppo pochi per ambire al titolo, hanno comunque dimostrato di essere presenti con ottimi piazzamenti per Patania Gabriele 3° nei 100 Dorso e 5° nei 200 dorso, un ottimo 7° posto per Mazzitelli Andrea Pio nei 400 stile; molto bravi anche Artusa Andrea, Comito Samuele, Colacchio Maria Rosa, Fusca Maria e Spinelli Ylenia che hanno migliorato molto i loro tempi.

Nel pomeriggio le aspettative non sono state da meno. Nei 100 stile la Penta Vibo ancora protagonista: 2° Russo Teresa, 3° Colacchio Matilda e 4° Accorinti Solidea. Ottimo anche Mazzitelli 7°.

Nei 200 Rana trionfo per Russo Teresa, poi 5° Artusa Miriam, 6° Melluso Pietro. Mazzitelli ha continuato a scalare le classifiche raggiungendo nuovamente un 7° posto. Nei 100 Farfalla la vittoria schiacciante di Giulia Ragozzino, ma anche il 3° posto di Artusa Miriam ed il 5°posto di Maduli Massimo. Sorprendente il piazzamento di Maria Fusca (6°) che sorprende tutte le sue avversarie e scala la classifica. A fine giornata le staffette, gare in cui la carica e l’adrenalina sono percepibili anche sugli spalti. Vittoria schiacciante delle ragazze nella 4×50 Stile Libero con Ragozzino, Colacchio M. Acoorinti e Russo. I ragazzi non hanno voluto essere da meno e hanno conquistato il 4° posto con Melluso, Prostamo, Altomare e Maduli.

Considerata sfavorita, la squadra maschile esordiente A ha ottenuto un buon 5° posto con Patania, Comito, Artusa e Mazzitelli.

Domenica subito un bel risveglio nei 200 Dorso, non facili in una vasca esterna, con la vittoria netta di Ragozzino ed il 4° posto di Artusa M. Punti fondamentali anche per i ragazzi: 6° Murdà Giuseppe e 8° Altomare Francesco. Fuori dal podio per pochi millesimi Patania, che comunque ottiene un 4° posto.

Nei 200 Misti c’è un po’ di amarezza per il 2°posto di Ragozzino, poi ottimo 4° posto per Russo; bravo anche Maduli che, contro ogni aspettativa, riesce a ottenere l’8° posto. Gli A continuano a macinare nuove posizioni e ottengono un 4° posto con Patania.

Il pomeriggio è iniziato con una nuova carica e un solo obiettivo: portare a casa la Coppa. Partenza con gli Esordienti A nei 400 Misti, gara molto pesante ma il morale della squadra è stato alto e il 6°posto è stato sicuramente di Patania che ha caricato i suoi compagni con una performance spettacolare. Nei 100 Rana le ragazze sono state pronte: 1° Russo e 5°Colacchio M. Poi il turno dei ragazzi con l’ottimo 6° posto di Melluso. Bene anche i ragazzi A con Mazzitelli si è aggiudicato il 6° posto. Penultima gara decisiva con i 200 Stile Libero: 1° Ragozzino, 3° Colacchio, 4° Accorinti e 6° Maduli.

Momento saliente con la staffetta 4×50 Misti: brillante vittoria per Artusa M., Russo, Ragozzino e Accorinti. Anche i ragazzi hanno puntato al podio e ci sono riusciti con il 3°posto per Murdà, Melluso, Maduli e Prostamo. Sfavoriti anche in questa staffetta, gli esordienti A maschili hanno sorpreso tecnici e genitori con il 7° posto di Artusa A., Mazzitelli, Patania e Comito.

Finite le gare non resta che tirare le somme. Tensione fino al momento della proclamazione dei vincitori: 3° posto per AQA con 195,50 punti, 2° posto per Arvalia Lamezia con 208 punti, 1° posto per Penta Vibo con 214 punti. Grande gioia per atleti, tecnici e genitori per il titolo di Campione regionale esordiente A. “Abbiamo dimostrato – ha commentato mister Fabrizio Porretta – chi siamo in vasca: una forza della natura. I duri allenamenti ci hanno portato a questo, ci siamo ripresi un titolo che durante il campionato invernale avevamo perso a causa del Covid per carenza di atleti per soli 5 punti dalla prima. Abbiamo dimostrato che questo titolo ce lo meritavamo allora come adesso. Ai ragazzi posso solo dire grazie per aver creduto in me e avermi seguito in questo splendido percorso. Questo è solo l’inizio: a settembre bisognerà riprendere da dove abbiamo lasciato. Ora però bisogna solo festeggiare i nostri ragazzi”. Anche il presidente Daniele Murdà ha voluto spendere due parole a tal proposito: “Prima di tutto volevo ringraziare tutti i ragazzi per questa vittoria, sono stati dei Campioni hanno tirato fuori la grinta e sono arrivati a Crotone per vincere. Siamo giovani come società nel circuito FIN ma non per questo non ci siamo fatti sentire in questi 2 anni. Abbiamo avuto sempre un crescendo, abbiamo ancora tanto da dimostrare ma siamo pronti. Un grazie al mister Porretta che insieme a me ha abbracciato questo mio progetto. Insieme affronteremo ancora tante gare. Un grazie anche ai genitori che supportano i loro ragazzi ma anche la nostra società. Ci sono grandi progetti per il prossimo anno”. La squadra arrivata in tarda serata è stata accolta da grandi festeggiamenti a Vibo Marina.