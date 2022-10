￼‘Ndrangheta nel Vibonese, la mappa delle cosche nella relazione semestrale della Dia

È abbastanza sintetica la sezione dedicata alla Provincia di Vibo Valentia nella relazione della Dia relativa al secondo semestre 2021. In sostanza, vengono elencate le più importanti operazioni effettuate nel periodo ed indicati i principali clan. Di seguito, proponiamo la parte dedicata al Vibonese:

Nella provincia di Vibo Valentia continua l’egemonia della cosca dei Mancuso di Limbadi qualificato interlocutore con i clan della provincia di Reggio Calabria e in particolare con quelli stanziati da tempo nella Piana di Gioia Tauro. La provincia vibonese negli ultimi tempi è stata oggetto di diverse operazioni e inchieste giudiziarie quali “Rinascita-Scott” e “Imponimento” ampiamente descritte nei semestri precedenti. Al riguardo si evidenzia che l’8 novembre 2021 il Gup di Catanzaro ha comminato oltre 650 anni di carcere in 70 condanne per coloro che hanno scelto il rito abbreviato. Inoltre e relativamente all’inchiesta “Rinascita-Scott” i Carabinieri di Vibo Valentia il 14 dicembre 2021 hanno catturato 2 latitati ricercati da due anni allorquando si sottraevano all’arresto del 19 dicembre 2019 nell’ambito della citata operazione. A Vibo Valentia si registra la presenza dei Lo Bianco-Barba, dei Camillò-Pardea e dei Pugliese, mentre sul litorale del capoluogo dei Mantino-Tripodi che vantano proiezioni anche fuori regione. Nell’hinterland della città è persistente il locale di Piscopio. Nelle zone tra Maierato, Stefanaconi e Sant’Onofrio risultano rispettivamente attive le famiglie Petrolo, Patania e Bonavota. Nell’area di Serra San Bruno sono presenti i Vallelunga-Viperari, mentre nel comune di Soriano Calabro gli Emanuele in contrasto con i Loielo. Nella zona di Zungri e Briatico rimane attiva l’operatività degli Accorinti-Fiammingo-Barbieri-Bonavena, a Tropea sono presenti i La Rosa, mentre nei comuni di Pizzo Calabro, Francavilla Angitola, Filogaso e Maierato sarebbero attive le famiglie Fiumara, Manco e Cracolici.