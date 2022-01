￼Mileto, si è spento l’ex sindaco Domenico Antonio Crupi

Si è spento a 70 anni, nel policlinico universitario “La Scotte” di Siena, a seguito di una lunga malattia, Domenico Antonio Crupi, figura storica dal punto di vista politico e amministrativo per Mileto. Di ispirazione moderata e centrista, Crupi è stato sindaco per 4 consiliature, oltre che consigliere ed assessore provinciale di Vibo Valentia con il presidente Francesco De Nisi. Geometra di professione, ha ricoperto anche il ruolo di componente della Fondazione Madre Immacolata di Maria Rifugio delle anime”. Stimato dalla gente, ha lasciato un affezionato ricordo nella “sua” gente, per cui ha rappresentato un importante punto di riferimento.